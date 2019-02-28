مدرب ريال مدريد: خسرنا بشرف امام برشلونة .. وعلينا ان ننهض سريعاً

ابدي سنتياجو سولاري المدير الفني لريال مدريد حزنه الشديد بعد خسارة فريقه علي ارضه ووسط جماهيره بثلاثية امام برشلونة في اياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا .

وقال سولاري : " لقد خلقنا الكثير من الفرص طوال المباراة، كان علينا ان نسجل لكي نتأهل الي المباراة النهائية لكننا فشلنا في ذلك، حتى عندما كانت النتيجة

0-2 كنا متفوقين للغاية النتيجة لا تعكس ما حدث " .

وأضاف: " في كرة القدم عليك ان تكون متفوقاً وتنجح في خلق الفرص، لكن عليك ايضاً ان تكون حاسماً وان تنجح في التسجيل " .

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وأكمل :" نشعر بالحزن بكل تأكيد، كنا نريد الفوز

لكي نتأهل الي المباراة النهائية، لكننا لم نكن حاسمين بما يكفي " .

واشاد سولاري بنجميه فينسيوس وريجولين قائلاً : " فينيوس وريجولين قدموا اداء جيد، ريجولين لعب مباراة مثيرة للاهتمام، وكذلك فينسيوس اظهر خطورة كبيرة لكن عليه ان يكون أكثر حسماً امام المرمي " .

واتم : " نحن محبطون للخسارة وعدم التأهل للنهائي، لكن في كرة القدم عليك ان تنهض سريعاً لقد خسرنا بشرف في هذه المباراة " .