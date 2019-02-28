رياضة | تعليق سولشاير على انتصارات مانشستر يونايتد المتتالية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعليق سولشاير على انتصارات مانشستر يونايتد المتتالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كد ‏أولي غونار سولشاير المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد، إن مباراة كريستال بالاس كانت عصيبةً عليهم بعض الشيء، مشيراً إلى أن اليوم قام بالمداورة قليلاً بين اللاعبين.

وقال سولشاير في تصريحات صحفية : "فوز جميل من ملعب رائع و فريق جيّد [كريستال بالاس]، وحققنا مردودًا قوًيا هذه الليّلة. نحنُ مانشستر يونايتد و نتطلع للمزيد".

وأضاف : "سجل لوكاكو هدفين جيدين وكانت مباراة جيده جداً بالنسبة له، وعمل بجد في التدريب ولعب بشكل جيد أيضا، وكان عليه أن يلعب على الجانب بالنسبة لي".

وتابع : "كان لديه الكثير من المهام الدفاعية، لذلك أنا سعيد له أنه يلعب دور رقم 9".