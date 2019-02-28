رياضة | ما علاقة كريستيانو؟.. نجم الريال يوضح سبب الهزيمة من برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ما علاقة كريستيانو؟.. نجم الريال يوضح سبب الهزيمة من برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث لاعب الوسط البرازيلي كاسميرو نجم ريال مدريد، عن سبب الهزيمة القاسية من برشلونة بثلاثية نظيفة في إياب دور نصف نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا، ليتأهل البارسا إلى النهائي بمجموع مباراتي الذهاب والإياب "4-1".

وقال كاسميرو عقب نهاية الكلاسيكو: "علينا التسجيل من الفرص التي نصنعها، أعتقد أن ضربة الجزاء التي قمت بها واضحة، لم أعترض".

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وتابع حديثه: "كريستيانو؟ لا يمكننا التحدث عن لاعب ليس موجود معنا حاليًا، علينا أن نُقاتل باللاعبين الذين نمتلكهم".

وأكمل: "فينيسيوس مثل الجميع، لقد تأذي اليوم لعبنا بشكل جيد لكن لم نذهب مع النتيجة، أعتقد أننا قمنا بشوط أول جيد جدًا، فينيسيوس يظهر إنه لاعب عظيم، إنه لاعب أول للفريق".

وأضاف: "إذا كنا نتحدث اليوم عن فينيسيوس وحده، سنكون غير عادلين بعض الشيء بسبب المباراة الرائعة التي قام بها".