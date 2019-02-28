رياضة | رئيس برشلونة: ميسي الافضل في العالم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس برشلونة: ميسي الافضل في العالم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد بارتوميو رئيس نادي برشلونة، إن ليونيل ميسي هو أفضل لاعب في العالم، وان اليوم لعب ادوار مختلفة سواريز سجل وتير شتيجن قام بتصديات عظيمة.

وقال بارتوميو في تصريحات صحفية : "‏انا سعيد للإفراج عن روسيل الان يستطع الدفاع عن نفسه من منزله، وأنا اصدق براءته انه خبر جيد له و لعائلته و لجميع الكتلان".

وتابع : "‏شاهدنا ريال مدريد رائع في الشوط الأول، بعد هدفنا الاول ارتحنا كثيرا في اللقاء".