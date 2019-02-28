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رياضة | رئيس برشلونة: ميسي الافضل في العالم

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أكد بارتوميو رئيس نادي برشلونة، إن ليونيل ميسي هو أفضل لاعب في العالم، وان اليوم لعب ادوار مختلفة سواريز سجل وتير شتيجن قام بتصديات عظيمة.

وقال بارتوميو في تصريحات صحفية : "‏انا سعيد للإفراج عن روسيل الان يستطع الدفاع عن نفسه من منزله، وأنا اصدق براءته انه خبر جيد له و لعائلته و لجميع الكتلان".

وتابع : "‏شاهدنا رائع في الشوط الأول، بعد هدفنا الاول ارتحنا كثيرا في اللقاء".

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