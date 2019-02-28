رياضة | موعد مباراة النصر ضد الشباب في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة النصر ضد الشباب في الدوري السعودي والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يدخل نادي النصر بقيادة البرتغالي روي فيتوريا اختبار صعب أمام الشباب مساء اليوم الخميس 28/2/2019 ويأتي ذلك في إطار منافسات الجولة الـ22 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتنطلق مباراة النصر مع الشباب على ملعب فيصل بن فهد "الملز" وذلك اليوم الخميس في تمام الساعة الـ7:30 بتوقيت مدينة القاهرة والـ8:30 بتوقيت مكة المكرمة والـ9:30 بتوقيت الإمارات.

ويسعى نادي النصر لمواصلة مطاردة الهلال على صدارة جدول ترتيب دوري المحترفين السعودي، ويحتل العالمي حالياً المركز الثاني بـ46 نقطة بينما الشباب بالمركز الثالث برصيد 40 نقطة.

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وسيكون لقاء الديربي بين النصر والشباب في الدوري السعودي مذاع عبر قناتي "ksa sport 1 HD" بالإضافة إلى "دوري بلس 1 HD"، بصوت المعلقين عبدالله الحربي (Mbc) وجعفر الصليح (Dawri).

وتقابل الفريقان في 21 مواجهة سابقة، وحضر التعادل في 7 مواجهات، فيما فاز النصر في 6 مواجهات، ويعد ناصر الشمراني مهاجم الاتحاد الحالي هو الهداف التاريخي للمواجهات المباشرة بعد أن نجح في تسجيل 6 أهداف.

والجدير بالذكر فأن الفريقين التقيا في شهر فبراير مرة واحدة في الدور الثاني من موسم 2010/2011، وفاز بها الشباب 2-0.