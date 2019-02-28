رياضة | عاجل.. نجم منتخب مصر يفجر مفاجأة عن مفاوضات الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. نجم منتخب مصر يفجر مفاجأة عن مفاوضات الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوضح علي غزال مدافع منتخب مصر وفريق فيرينسي البرتغال حقيقة مفاوضات الأهلي معه للإنضمام لصفوف القلعة الحمراء.

وقال "غزال" في تصريحات لبرنامج "ملعب أون" عبر فضائية "أون سبورت": " مفاوضات الأهلي معي كانت مجرد "جس نبض"، ولم ترتقي للمفاوضات الرسمية".

وأضاف غزال: " أنا مستمر مع فريقي بالبرتغال ولم تصلني أي عروض خلال الفترة الحالية".

وأعرب علي غزال عن سعادته بالإنضمام لقائمة منتخب مصر في معسكر مارس المقبل متمنيًا أن يحظي بثقة الجهاز الفني للفراعنة بقيادة المكسيكي أجيري".