رياضة | عامر عامر: انضمامي لمنتخب مصر تحقق بعد "تعب سنين"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عامر عامر: انضمامي لمنتخب مصر تحقق بعد "تعب سنين" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب عامر عامر حارس مرمي الإنتاج الحربي عن سعادته بالإنضمام لقائمة منتخب مصر في معسكر مارس المقبل.

وقال "عامر عامر" في تصريحات لبرنامج "ملعب أون" عبر فضائية "أون سبورت": " إنضمامي للمنتخب الوطني تحقق بعد تعب ومجهود سنين طويلة، وأتمني أن اكون عند حسن ظن الجهاز الفني للمنتخب ".

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وأضاف: " مركز حراسة المرمي في مصر "بخير" وجاهز للمنافسة".

وتابع: " أتمني الحصول على فرصة حقيقية للمشاركة مع منتخب مصر من اجل اثبات نفسي".

وأردف: " المشاركة في بطولة أمم إفريقيا على أرضنا ووسط جماهيرنا لا يمثل أي عبء على أي لاعب .. وبالنسبة لي أن افضل اللعب دائمًا في حضور الجماهير هذا لا يقلقني أبدًا".