رياضة | نجم ليفربول أصغر لاعب يصنع 3 أهداف في مباراة واحدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم ليفربول أصغر لاعب يصنع 3 أهداف في مباراة واحدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصبح ظهير نادي ليفربول ترينت أليكساندر-آرنولد (20 سنة و 143 يوم) أصغر لاعب يصنع 3 أهداف في مباراة واحدة في تاريخ الدوري الانجليزي.

وفاز ليفربول على واتفورد بخماسية نظيفة مساء اليوم الأربعاء وذلك في إطار منافسات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز.

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وجاءت خماسية الريدز في شباك واتفورد عن طريق كلاً من؛ ساديو ماني "هدفين" وديفوك أوريجي "هدف" والهولندي فيرجيل فان ديك "هدفين".

وصنع آرنولد هدفي ساديو ماني خلال الدقيقتين "9" و"20"، وصنع أيضاً الهدف الرابع الذي سجله فيرجيل فان ديك في الدقيقتين "79".

وبهذا الفوز؛ يرفع نادي ليفربول رصيده للنقطة 69 في المركز الأول بصدارة جدول ترتيب فرق بطولة الدوري الانجليزي الممتاز بينما يتجمد رصيد واتفورد عند النقطة 40 في المركز الثامن بالبطولة.