رياضة | سواريز يحقق إنجازا تاريخيا بعد التألق في الكلاسيكو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سواريز يحقق إنجازا تاريخيا بعد التألق في الكلاسيكو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح نادي برشلونة في تخطي عقبة ريال مدريد على ملعب السانتياجو برنابيو، بثلاثية نظيفة ليصعد إلى نهائي بطولة كأس الملك بعد فوزه بمجموع مباراتي الذهاب والإياب "4-1" على الملكي.

وساهم سواريز في فوز البارسا على ريال مدريد اليوم حيثُ سجل فاران هدف برشلونة "بالخطأ في مرماه" قبل أن يضيف سواريز هدفين في مرمى الملكي بالدقيقتين "50" و"73".

وأصبح الأوروجوياني لويس سواريز هو ثالث لاعب فقط يسجل على الأقل "10" أهداف لصالح برشلونة ضد ريال مدريد في جميع البطولات بعد كلاً من؛

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- ليونيل ميسي: 26 هدفاً

- سيزار رودريجيز: 14 هدفاً

وينتظر برشلونة في المباراة النهائية من بطولة كأس ملك إسبانيا، الفائز من لقاء فالنسيا وريال بيتيس.