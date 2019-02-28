رياضة | لوكاكو: لوك شو لاعب الموسم في مانشستر يونايتد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لوكاكو: لوك شو لاعب الموسم في مانشستر يونايتد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد البلجيكي الدولي روميلو لوكاكو، مهاجم نادي مانشستر يونايتد، بما يقدمه زميله في الفريق لوك شو حيثُ يعتبره لاعب الموسم مع الشياطين الحمر.

وقال لوكاكو عقب نهاية المباراة: "نريد أن نسيطر، نريد تسجيل الأهداف ونريد أن نحافظ على نظافة شباكنا، كانت مباراة تحت سيطرتنا".

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وتابع حديثه: "لوك شو هو لاعب الموسم بالنسبة لي في فريقنا، وأنا سعيدٌ لأنه صنع لي الهدف الأول، عندما يعوز اللاعبون المصابون فيمكنهم أن يضيفوا للفريق، إنه فريق قوي حقًا".

وفاز نادي مانشستر يونايتد على فريق كريستال بالاس بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة ال28 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاءت أهداف مانشستر يونايتد في شباك كريستال بلاس عن طريق؛ لوكاكو "هدفين" وآشلي يونج "هدف".