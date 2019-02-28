رياضة | أحمد سامي: تجربتي مع النجوم كانت فرصة لإثبات اسمي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أحمد سامي: تجربتي مع النجوم كانت فرصة لإثبات اسمي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح أحمد سامي المدير الفني السابق للنجوم بأن تجربته مع الفريق كانت فرصة لإثبات اسمه في عالم التدريب.

وقال سامي في تصريحات هاتفية لفضائية إم بي سي مصر :"اشكر الجهاز الفني للنجوم على ما قدموه معي خلال الفترة الماضية".

وأضاف سامي :"لم تصلني أي عروض للتدريب حتى الآن ولا أرغب في التحدث عن سلبيات الفريق الذي اتركه".

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وتابع سامي :"الأفضل لأي مدير فني العمل مع لاعبين من اختياره ولو وصلني عرض جيد قبل نهاية الموسم فسأقبله".

وأردف سامي قائلا :"تجربتي مع النجوم أول تجربة لي خارج الجيش وكانت فرصة لي لإثبات اسمي في عالم التدريب".

واختتم سامي تصريحاته قائلاً :"صلاح أمين غير محظوظ وأجيري يشاهد الدوري كله واختياراته فيها وجهة نظر ولا استطيع أن أكون وصي عليه وهناك علامات استفهام على اختياراته".