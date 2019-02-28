رياضة | بعد الثلاثية.. برشلونة يعادل عدد انتصارات ريال مدريد في الكلاسيكو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد الثلاثية.. برشلونة يعادل عدد انتصارات ريال مدريد في الكلاسيكو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تأهل نادي برشلونة إلى نهائي كأس ملك إسبانيا، وذلك بعد فوزه على فريق ريال مدريد، بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب السانتياجو برنابيو في مدريد.

وبعد سحق برشلونة لريال مدريد بالبرنابيو الليلة 3-0، يكون البارسا قد عادل رقم ريال مدريد بعدد الفوز بالكلاسيكو عبر التاريخ برصيد 95 انتصار.

ونجح لويس سواريز في تسجيل ثنائية بشباك ريال مدريد، بينما أحرز رفائيل فاران الهدف الثالث للبارسا بالخطأ في مرماه بالشوط الثاني.

وصعد البارسا إلى المباراة النهائية بعد تحقيق الفوز بمجموع المباراتين بنتيجة 4-1.