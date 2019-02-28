رياضة | مدافع برشلونة يتغزل في سواريز بعد تخطي ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدافع برشلونة يتغزل في سواريز بعد تخطي ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد كليمونت لينجليت مدافع برشلونة سعادته بالمستوى الذي ظهر عليه زميله في الفريق لويس سواريز ونجحاحه في قيادته فريقه للفوز على ريال مدريد بثلاثة أهداف دون رد، والتأهل لنهائي كأس ملك إسبانيا.

وقال لينجليت عقب نهاية اللقاء :"سعيد جدا بمستوى لويس سواريز، كان يعاني في اخر الفترات لكن أظهر اليوم للجميع أنه مهاجم كبير".

وأضاف لينجليت: "علينا أن نلعب مثل هذه المباريات ونحسن أدائنا بعد كل مباراة لكي نحقق جميع البطولات".