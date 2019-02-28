رياضة | روبرتو: حسمنا اللقاء في الشوط الثاني وشتيجن يقدم مستوى خيالي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر روبرتو: حسمنا اللقاء في الشوط الثاني وشتيجن يقدم مستوى خيالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عبر سيرجي روبيرتو لاعب فريق برشلونة عن سعادته عقب فوز فريقه على ريال مدريد بثلاثية نظيفة وتأهله لنهائي كأس ملك إسبانيا.

وقال روبيرتو عقب نهاية اللقاء :"نحن سعداء بالنتيجة وكنا نعلم أن الأمور يتكون صعبة خاصة بعد التعادل في الذهاب".

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وأضاف اللاعب: "في الشوط الأول لم نكن بمستوى جيد ولكن في الشوط الثاني قدمنا مستوى ممتاز وسجلنا".

وتابع اللاعب: "شتيغن حارس عظيم ونحن سعداء بما يقدمه ولكن الفوز نتاج المجموعة".

وواصل لاعب البارسا: "الأهم فوز الفريق سواء لعبت في الدفاع أو الوسط الأهم فوز الفريق وبالبطبع سأكون سعيد في حال كنت أساسياً".