رياضة | بالأرقام.. كشف حساب محمد صلاح مع ليفربول في الموسم الحالي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالأرقام.. كشف حساب محمد صلاح مع ليفربول في الموسم الحالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شارك الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي في فوز فريقه الكاسح على ضيفه واتفورد بخماسية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء، على ملعب "أنفيلد" ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وخاض "صلاح" مباراة واتفورد كاملة وساهم في تحقيق الفوز رفقة زملائه، وجاءت أهداف الريدز عبر كل من، السنغالي ساديو ماني "هدفين"، والهولندي فان ديك "هدفين"، وأوريجي "هدف" ليحصد الليفر 3 نقاط ثمينة في مشواره نحو التتويج بلقب الدوري الإنجليزي، حيث يتصدر ترتيب المسابقة حاليًا برصيد 66 نقطة.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" في هذا التقرير كل ما قدمه محمد صلاح مع ليفربول في الموسم الحالي:

- خاض "صلاح" 36 مباراة مع ليفربول في الموسم الحالي، نجح في تسجيل 20 هدفًا، وصنع 8 أهداف، وحصل على بطاقة صفراء وحيدة، وبلغت دقائق اللعب الفعلية له (3009 دقيقة لعب).

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- شارك محمد صلاح في 28 مباراة بالدوري الإنجليزي بواقع (2378 دقيقة لعب)، سجل 17 هدفًا يحتل بها "وصافة" هدافي البريميرليج، خلف الأرجنتيني سيرجيو أجويرو المتصدر بـ18 هدفًا، بينما صنع "صلاح" 8 أهداف.

- ولعب "صلاح" 7 مباريات مع ليفربول في دوري أبطال أوروبا بواقع (808 دقيقة لعب)، وسجل 3 أهداف، وحصل على بطاقة صفراء وحيدة.

- وخاض محمد صلاح مباراتين في بطولتي كأس الإتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة الإنجليزي ولكنه لم يسجل أو يصنع أي أهداف رفقة فريقه بالبطولتين.

- سجل محمد صلاح "ثنائية" مرتين مع ليفربول هذا الموسم في شباك النجم الأحمر بدوري أبطال أوروبا، وكريستال بالاس بالدوري الإنجليزي، بينما سجل "هاتريك" وحيد في شباك بورنموث بالبريميرليج.