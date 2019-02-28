رياضة | سواريز يسجل رقما إيجابيا جديدا في ملعب البرنابيو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سواريز يسجل رقما إيجابيا جديدا في ملعب البرنابيو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فاز نادي برشلونة على فريق ريال مدريد، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لا شيء، في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات إياب دور النصف نهائي من الدوري الإنجليزي.

وأصبح سواريز ثالث اكثر لاعب برشلوني تسجيلا للاهداف في الكلاسيكو على ملعب البيرنابيو برصيد 4 اهداف، وجاءت ترتيب القائمة :-

- ميسي 15 هدف.

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- سواريز الاسباني 5 أهداف.

- بويس سواريز 4 أهداف.

- لويس سواريز 4 أهداف.

وتاهل البارسا إلى نهائي كأس ملك إسبانيا، بعد فوز الفريق على ريال مدريد بمجموع المباراتين بنتيجة 4-1.