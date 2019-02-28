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رياضة | سواريز يسجل رقما إيجابيا جديدا في ملعب البرنابيو

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فاز نادي على فريق ، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لا شيء، في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات إياب دور النصف نهائي من .

وأصبح سواريز ثالث اكثر لاعب برشلوني تسجيلا للاهداف في الكلاسيكو على ملعب البيرنابيو برصيد 4 اهداف، وجاءت ترتيب القائمة :-

- 15 هدف.

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- سواريز الاسباني 5 أهداف.

- بويس سواريز 4 أهداف.

- لويس سواريز 4 أهداف.

وتاهل البارسا إلى نهائي كأس ملك إسبانيا، بعد فوز الفريق على ريال مدريد بمجموع المباراتين بنتيجة 4-1.

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