انت الان تتابع تفاصيل خبر قمة "البريميرليغ" تشتعل.. وتشيلسي يحسم "ديربي لندن" والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 28 فبراير 2019 03:49 صباحاً - تواصل الصراع على قمة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بين ناديي ليفربول ومانشستر سيتي، مساء الأربعاء، فيما حسم تشيلسي "ديربي لندن" لصالحه بفوزه على جاره توتنهام هوتسبير، ضمن لقاءات الجولة الثامنة والعشرين من المسابقة المحلية.

في المباراة الأولى، عاد ليفربول إلى طريق الانتصارات، بعد الفوز الكبير على واتفورد بخمسة أهداف نظيفة، أحرزها السنغالي ساديو ماني "هدفين"، والبلجيكي ديفوك أوريجي، والهولندي فيرجيل فان دايك "هدفين"، في الدقائق الـ9 و20 و66 و80 و83.

وارتفع رصيد ليفربول إلى 69 نقطة في صدارة جدول "البريميرليغ"، فيما توقف رصيد واتفورد عند 40 نقطة في المركز السابع.

وفي مباراة ثانية ضمن الجولة ذاتها، عانى مانشستر سيتي قبل عبور ضيفه وست هام يونايتد، بهدف نظيف، حمل توقيع الأرجنتيني سيرجيو أغويرو، في الدقيقة الـ59 من ركلة جزاء.

وارتفع رصيد "السيتزن" إلى 68 نقطة في المركز الثاني، في حين تجمّد رصيد "الهامرز" عند 36 نقطة بالمركز العاشر.

وحسم تشيلسي "ديربي لندن"؛ بتغلّبه على ضيفه وجاره اللدود توتنهام هوتسبير بثنائية دون رد، على ملعب "ستامفورد بريدج".

وأحرز الإسباني بيدرو روديغيز وكيران تيريبير (خطأً بمرمى فريقه)، في الدقيقتين الـ57 و84.

Advertisements

بهذه النتيجة رفع تشيلسي رصيده إلى 53 نقطة في المركز السادس، فيما تجمّد رصيد توتنهام عند 60 نقطة في المركز الثالث.

أما آرسنال فقد واصل صحوته بفوزه الثالث توالياً، وجاء على حساب ضيفه بورنموث بخمسة أهداف مقابل هدف.

وارتفع رصيد آرسنال، الذي حقق فوزه الخامس في مبارياته الـ6 الأخيرة، إلى 56 نقطة في المركز الرابع، في حين تجمّد رصيد بورنموث، الذي تلقى خسارته الثالثة في لقاءاته الأربعة الأخيرة، عند 34 نقطة في المركز الثاني عشر.

افتتح النجم الألماني مسعود أوزيل، التسجيل لآرسنال في الدقيقة الرابعة، قبل أن يضيف الأرميني هنريك مخيتاريان الهدف الثاني في الدقيقة الـ27.

وقلص ليس موسيت الفارق بتسجيله هدفاً لمصلحة بورنموث، غير أن آرسنال رد بثلاثية عبر الفرنسي لوران كوتشيلني والغابوني إيميريك أوباميانغ والفرنسي ألكسندر لاكازيت، في الدقائق الـ47 و59 و78.

وفي مباراة خامسة ضمن منافسات الجولة ذاتها، أحرز البلجيكي روميلو لوكاكو هدفين من أصل ثلاثية تغلّب بها مانشستر يونايتد على مضيفه كريستال بالاس (3-1).

وسجل المهاجم الدولي البلجيكي، هدفيه في الدقيقتين الـ33 و52، فيما تكفل أشلي يونغ بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة الـ83.

بهذا الفوز، ارتفع رصيد مانشستر يونايتد إلى 55 نقطة في المركز الخامس، فيما توقف رصيد كريستال بالاس عند 30 نقطة في المركز الرابع عشر.