شكرا لقرائتكم رابتورز يسحق سيلتيكس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - اميركا - رويترز | منذ ساعتين في 28 فبراير 2019 - اخر تحديث في 27 فبراير 2019 / 21:43

سحق تورونتو رابتورز منافسه بوسطن سيلتيكس بنتيجة 118-95 في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين بفضل ظهور أكثر من لاعب بشكل رائع، وأحرز باسكال سياكام 25 نقطة واستحوذ على ثماني كرات مرتدة وأضاف كواهي ليونارد 21 نقطة واستحوذ على ست كرات مرتدة.



وحقق رابتورز فوزه الثامن على التوالي على أرضه أمام سيلتيكس. ويتقاسم الفريقان التعادل في أربع مواجهات خلال الموسم الجاري، وساهم سيرجي إيباكا في الفوز بعدما سجل 14 نقطة لينتصر رابتورز للمرة الثامنة في آخر تسع مباريات فيما أضاف نورمان بويل 11 نقطة.

وأحرز ماركوس موريس 17 نقطة لسيلتيكس لكن الفريق خسر للمرة الثالثة على التوالي وتعثر للمرة الخامسة في آخر سبع مباريات.