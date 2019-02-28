شكرا لقرائتكم نادال يبدأ المشوار بانتصار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - استراليا - رويترز | منذ ساعتين في 28 فبراير 2019 - اخر تحديث في 27 فبراير 2019 / 21:41

لم يظهر رفائيل نادال أي آثار على غيابه لحوالي شهر واحد وفاز المصنف الأول بسهولة 6-3 و6-3 على ميشا زفيريف في بطولة أكابولكو للتنس.



ويخوض نادال أول بطولة منذ خسارته أمام نوفاك ديوكوفيتش في نهائي بطولة أستراليا المفتوحة وعزز مسيرته الرائعة في بطولة أكابولكو حيث بلغ النهائي في المشاركات الثلاث السابقة ويملك سجلا بالفوز 15 مرة مقابل هزيمة وحيدة.

وسيلعب المصنف الثاني عالميا مع نيك كيريوس في دور الستة عشر بعدما فاز اللاعب الأسترالي 6-3 و7-5 على الإيطالي أندرياس سيبي، واستغل ألكسندر زفيريف المصنف الثاني نجاحه الواضح في ضربات الإرسال ليتفوق بجدارة على أليكسي بوبيرين، وسجل جون إيسنر المصنف الثالث 18 ضربة إرسال ساحقة في الانتصار على الفرنسي أدريان مانارينو وتأهل لمواجهة مواطنه الأمريكي سام كويري الذي تغلب على جويرمو جارسيا-لوبيز.