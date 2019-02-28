شكرا لقرائتكم بوردو يفاوض البرتغالي سوزا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بوردو (فرنسا) - أ ف ب | منذ ساعتين في 28 فبراير 2019 - اخر تحديث في 27 فبراير 2019 / 21:45

يسعى بوردو الفرنسي للتعاقد مع البرتغالي باولو سوزا لتولي تدريب فريق كرة القدم، بحسب ما أفاد مصدر مقرب من النادي وتقارير صحافية، غداة إقالة المدير العام البرازيلي ريكاردو الذي كان يتولى عمليا مهام المدرب.



وأكد المصدر لوكالة فرانس برس تقارير أوردتها صحيفتا «ليكيب» و«سود-أوست» إجراء النادي مباحثات مع المدرب البرتغالي البالغ من العمر 48 عاما، وغير المرتبط بأي مهمة تدريبية في الوقت الحالي.

ونقلت صحيفة «سود-أويست» عن رئيس النادي جو داغروزا قوله: «حددنا اسم مدرب نرغب في أن يكون معنا في أقرب وقت ممكن، في الأيام القليلة المقبلة»، مؤكدا أن «هدف» النادي هو أن يتولى المدير الفني الجديد الإشراف على الفريق بحلول موعد استضافة موناكو ضمن منافسات الدوري المحلي في التاسع من مارس المقبل.

Advertisements

وأضاف داغروزا: «لا توجد أي ضمانة بأن يتم إنجاز ذلك. لكن هذه الفترة الزمنية مقبولة»، مشيرا إلى أن إريك بيدويه سيتولى مهام التدريب في الوقت الراهن «طالما تطلب الأمر ذلك».

وحمل بيدويه رسميا منذ سبتمبر، صفة المدرب خلفا للأوروغوياني غوستافو بوييت الذي أبعد عن الفريق في الشهر السابق بعد انتقاداه الإدارة لبيعها اللاعب غايتان لابورد الى مونبلييه من دون التشاور معه، إلا أن البرازيلي ريكاردو كان المدرب العملي للفريق.

وأعلن بوردو إقالة ريكاردو بعد سلسلة من «النتائج المخيبة» لاسيما في الدوري المحلي، حيث يحتل الفريق المركز الثالث عشر.