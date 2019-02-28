شكرا لقرائتكم المصري ينفي إلغاء الدوري والكأس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة – محمد فتحي | منذ ساعتين في 28 فبراير 2019 - اخر تحديث في 27 فبراير 2019 / 21:38

نفى المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم ثروت سويلم ما يثار بأن تأجيل مباريات في بطولة كأس مصر هو مؤشر على إلغاء البطولة، مؤكدا أن الاتحاد عازم على استكمال مباريات بطولتي الدوري والكأس المحليتين، مشددا على قوة الأمن المصري وقدرته على تأمين المباريات بما فيها بطولة كأس الأمم الإفريقية المقبلة في يونيو القادم، لافتا إلى أن الأجهزة الأمنية طالبت بتأجيل مباراتي الأهلي وبيراميدز، والزمالك والمقاصة في بطولة الكأس بعد الاحتقان الجماهيري في الفترة الأخيرة ما كان ينذر بمصادمات.



من جانب آخر، قد تكون للمرة الأولى التي يتفوق فيها فريق مصري على قطبي الكرة المصرية في اختيار عدد من لاعبيه في تشكيل المنتخب المصري لكرة القدم إذ اختار المدير الفني لمنتخب «الفراعنة» المكسيكي خافير أغيري خمسة لاعبين من بيراميدز الذي يحتل المركز الثاني في الدوري المحلي هم «أحمد الشناوي وأحمد أيمن منصور وعلي جبر وعمر جابر ودونغا»، فيما اختار ثلاثة لاعبين من متصدر الدوري الزمالك ومثلهم من حامل اللقب الأهلي، في حين استبعد نجم ليفربول الإنكليزي محمد صلاح من مباراتي النيجر في الجولة الأخيرة لتصفيات الأمم الإفريقية ومباراة نيجيريا الودية الدولية.

على صعيد متصل، أعلن نادي بيراميدز في بيان رسمي (حصلت «الحياة» على نسخة منه) عن رصد 100 مليون جنيه مصري لخدمات اجتماعية في مصر.