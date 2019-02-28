جوميز والجبال واجهة فبراير

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ مكة المكرمة نال مهاجم فريق الهلال الفرنسي بافيتيمبي جوميز جائزة أفضل لاعب في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين عن شهر فبراير الحالي، فيما حصل المدير الفني لفريق الفتح التونسي فتحي الجبال على جائزة أفضل مدرب. Advertisements من جهة ثانية قدم المدير الفني لفريق الهلال الكرواتي زوران ماميتش جائزته المالية (20 ألف ‏ريال) لأفضل مدرب في الجولة 21 للمؤسسة الخيرية لرعاية ‏الأيتام (إخاء). وثمنت الجمعية مبادرة زوران وقدمت شكرها له وقالت في تغريدة «أسعدتنا هذه المبادرة لصالح أيتام المؤسسة، هذا نموذج للرياضي المعطاء».‏ أفضلية جوميز أسهم في تسجيل 8 أهداف من أصل 13 هدفا في 4 مواجهات

سجل هدفين في الفتح وهدفا في الباطن والقادسية والاتحاد

صنع هدفين في مباراة القادسية وهدفا في مواجهة الباطن

تمسك بصدارة الهدافين برصيد 17 هدفا أفضلية الجبال حصد 9 نقاط خلال 4 مواجهات خاضها فريقه في فبراير

خسر في أول لقاء له أمام الهلال

فاز على الشباب 1 -0

فاز على الفيحاء 1 -0

فاز على الأهلي 2 -1



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