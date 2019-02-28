نقل 3 لجان من القدم لرابطة المحترفين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل سليمان الجابري _ الدمام

يعمل الاتحاد السعودي لكرة القدم بقيادة رئيسه المكلف لؤي السبيعي لإقناع رابطة دوري المحترفين بضم مهام لجان المسابقات والحكام والانضباط والأخلاق إليها بدءا من الموسم المقبل، بهدف التفرغ لوضع الاستراتيجيات وتطوير اللعبة، وكذلك تطوير اللوائح والنظام الأساسي للاتحاد.

وأكد لؤي السبيعي في تصريحات فضائية أمس الأول أنه سبق أن تم فتح النقاش مع رئيس رابطة دوري المحترفين مسلي آل معمر حول نقل لجنة المسابقات للرابطة في الموسم الحالي، إلا أن الأخير أرجأ الأمر للموسم المقبل، مضيفا أن نقل بقية اللجان (الحكام والانضباط والأخلاق) في طور المفاهمة مع الرابطة لتولي زمام إدارتها الموسم المقبل.

من جانبه أوضح آل معمر لـ «مكة» أن هناك فريقا يعمل على مراجعة اللوائح، وسيتم الاطلاع على أفضل الممارسات العالمية، وبناء على الدراسة سيتخذ القرار الأنسب، «يهمنا أين يمكن أن تكون هذه اللجان، في الاتحاد أم الرابطة، بقدر ما يهمنا أن تكون تحت مظلة الجهة المناسبة».