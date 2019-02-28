مطب الشباب يرعب النصر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالعزيز الأسمري _ الرياض

تعود الحياة مجددا إلى استاد الملك فهد الدولي بالرياض بعد غياب طويل عن الاستضافة، ليحتضن قمة جديدة في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، عندما يلتقي الشباب والنصر ضمن الجولة الـ 22.

ويدخل الشباب بقيادة مدربه ماريوس سوموديكا المواجهة وهو في المركز الثالث برصيد 40 نقطة، وعلى بعد 6 نقاط من النصر صاحب المركز الثاني برصيد 46 نقطة، والأخير بقيادة مدربه فيتوريا يلاحق الهلال المتصدر الذي يبتعد عنه هو الآخر بفارق 6 نقاط.

Advertisements

الفريقان قادمان من فوزين ثمينين على الفيحاء والقادسية على التوالي بالنتيجة نفسها 1 - 0.

ويسعى كل منهما لكسب النتيجة، فالشباب يريد عرقلة النصر ومزاحمته على مركزه، بينما يأمل النصر في ملاحقة المتصدر.

قبل المباراة