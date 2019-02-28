مطب الشباب يرعب النصر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالعزيز الأسمري _ الرياض
تعود الحياة مجددا إلى استاد الملك فهد الدولي بالرياض بعد غياب طويل عن الاستضافة، ليحتضن قمة جديدة في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، عندما يلتقي الشباب والنصر ضمن الجولة الـ 22.
ويدخل الشباب بقيادة مدربه ماريوس سوموديكا المواجهة وهو في المركز الثالث برصيد 40 نقطة، وعلى بعد 6 نقاط من النصر صاحب المركز الثاني برصيد 46 نقطة، والأخير بقيادة مدربه فيتوريا يلاحق الهلال المتصدر الذي يبتعد عنه هو الآخر بفارق 6 نقاط.
الفريقان قادمان من فوزين ثمينين على الفيحاء والقادسية على التوالي بالنتيجة نفسها 1 - 0.
ويسعى كل منهما لكسب النتيجة، فالشباب يريد عرقلة النصر ومزاحمته على مركزه، بينما يأمل النصر في ملاحقة المتصدر.
قبل المباراة
- الشباب الأقوى دفاعا في الدوري (استقبل 13 هدفا)والنصر ثانيا (19 هدفا)
- النصر رابع أقوى هجوم بتسجيله 41 هدفا، والشباب السابع بـ28 هدفا
- آخر لقاء بين الفريقين في الدرة انتهى نصراويا بهدف كابنقا الموسم الماضي
- تواجها في الدوري 21 مرة، فاز الشباب 8 مرات والنصر 6 وتعادلا 7 مرات
- تجرعا الخسارة في الموسم الحالي في 3 مناسبات
- منح الشباب جمهور النصر 50% من المدرجات
- ينوي مدرب الشباب غزو النصر بلاعبه السابق حسن الراهب
- لقاء الفريقين في الدور الأول انتهى 1 -0 للنصر
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