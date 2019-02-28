التعاون ينوي تقوية الرابع بالاتفاق

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل نواف الجبني _ الرياض

يطمح التعاون صاحب المركز الرابع برصيد 36 نقطة إلى تقوية مركزه، وأن يكون الرابح الأكبر في مباريات الجولة الـ22 لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وتقوية حظوظه في صراع الحصول على أحد المراكز المؤهلة لدوري أبطال آسيا، وذلك عندما يستضيف الاتفاق صاحب المركز التاسع مساء اليوم بملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة.

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ويبحث التعاون عن الفوز أولا، ثم يمني النفس بهزيمة منافسيه على المركزين الثالث والرابع، فريقي الشباب والأهلي، وهما يخوضان مواجهتين كبيرتين أمام النصر والاتحاد.

ويخطط التعاون لتكرار الفوز الكبير الذي حققه على الاتفاق في الدور الأول عندما تغلب عليه 4 - 2، معتمدا على حالة الاستقرار التي يعيشها حاليا وساعدته في جمع 10 نقاط من أصل 12 نقطة من آخر 4 مواجهات له في الدوري.

ويدعم فرص التعاون في تحقيق الفوز الثالث على التوالي الهجوم القوي الذي يمتلكه الفريق، حيث يعتبر ثاني أقوى هجوم بعد الهلال برصيد 46 هدفا، وبفارق 14 هدفا عن هجوم الاتفاق الذي يعيش وضعا فنيا سيئا بسبب نتائجه الهزيلة خلال آخر 4 مباريات، حيث لم يجمع سوى نقطتين فقط من أصل 12 نقطة، علما بأن المباريات التي خاضها كانت أمام فرق تصارع من أجل البقاء ولم يقابل فيها فرق الصدارة.