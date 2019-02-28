الشباب يتربص بالنصر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

تعود الحياة مجدداً إلى استاد الملك فهد الدولي، عندما يستضيف الليلة قمة عاصمية تجمع النصر بالشباب، ضمن الجولة 22 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان الملعب الذي يتسع لأكثر من 70 ألف متفرج، قد توقف عن الخدمة بسبب أعمال الصيانة التي خضع لها مؤخراً، قبل إعطاء إشارة اللعب على أرضه منذ يومين.

وتشهد مباريات الفريقين الأخيرة سيطرة نصراوية، حيث كسب الأصفر 4 مواجهات «آخرها في الدور الأول بهدف دون رد» من أصل 6، وتعادلا في لقاءين، بينما يعود آخر فوز للشباب إلى مايو/أيار 2005.