دولية نادي أبوظبي للناشئين اليوم



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تفتتح في الخامسة من مساء اليوم بملاعب أكاديمية نادي أبوظبي الرياضي بمنطقة المشرف في أبوظبي منافسات البطولة الكروية الدولية السنوية العاشرة، المقامة على كأس الشيخ زايد بن هزاع بن زايد آل نهيان للناشئين تحت 14 سنة.

تشهد الجولة الافتتاحية الليلة مباراة نادي أبوظبي الرياضي، مع فريق بيزك التشيكي، وتعقبها مباراة أكاديمية حراء السعودية، مع أكاديمية سبت لكرة القدم، ثم مباراة فريق كيندر تارغوفيست الروماني مع فريق أكاديمية بترو الرياضية المصري وتختتم بلقاء مدرسة نجوم المستقبل العماني وأكاديمية (باس) لكرة القدم.

وكانت الجولة الثانية من مباريات الدور التمهيدي لفئة الأشبال تحت 10 سنوات، للفرق المحلية والخليجية قد شهدت فوز فريق نادي أبوظبي الرياضي على أكاديمية الحوت الأزرق5-صفر ليتصدر المجموعة الأولى بقيادة هدافه هداف البطولة حتى الآن سيف علوان الذي سجل 3 أهداف (هاتريك) وفي المركز الثاني بفارق الأهداف فريق مدرسة أدنوك بفوزه الثاني على التوالي على فريق يوفنتوس 2-1، وفاز فريق أكاديمية المستقبل العماني على أكاديمية سبت 6-0، وفاز فريق أكاديمية سابورت الرياضية على أكاديمية باس بهدفين نظيفين.