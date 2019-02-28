حمدان بن محمد يشهد منافسات الثنايا بـ «ختامي الوثبة»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:محمد مصطفى

شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، والشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس اتحاد سباقات الهجن، منافسات اليوم الثامن للمهرجان الختامي السنوي لسباقات الهجن «الوثبة 2019» والتي أقيمت مساء أمس، لفئة الثنايا لمسافة 8 كلم على أرضية الميدان الغربي بمنطقة الوثبة في العاصمة أبوظبي.

كما شهد السباقات الشيخ سعيد بن جمعة آل مكتوم والشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم والشيخ طحنون بن سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان الذي توج أصحاب الرموز الأربعة وسط جمع غفير من محبي ومتابعي رياضة سباقات الهجن العربية الأصيلة.

وواصلت هجن الرئاسة تفوقها اللافت في منافسات أصحاب السمو الشيوخ محققة «الهاتريك» الثالث، وبذلك رفع الشعار الأحمر رصيده إلى 9 رموز من 12 منذ انطلاق المهرجان وحصدت هجن العاصفة الرمز الرابع في رموز الثنايا باليوم الثالث.

وحلقت «إنجاز» لهجن العاصفة مع المضمر غياث الهلالي، بأول رموز الثنايا للابكار المحليات بعد أن قدمت أداء رائعاً لتتوج بالناموس والكأس الغالية ونصف مليون درهم، بعد أن قطعت مسافة ال8 كلم في توقيت قدره 11:53:00 دقيقة.

وسيطر شعار الرئاسة على المراكز الثلاثة الأولى، وكان الرمز الأول عبر «الغزال» مع المضمر محمد بن زيتون المهيري الذي انتزع ناموس الشوط الثاني للجعدان المحليات وخطف البندقية و400 ألف درهم، وعاد الشعار الأحمر ليقبض على ناموس شوط الأبكار المهجنات ليحلق بالكأس ونصف مليون درهم شوط مع (الشاهينية) والمضمر راشد محمد بالسم المنصوري.

وأكملت هجن الرئاسة الثلاثية في الشوط الرابع، ليظفر (هملول) بقيادة علي بن جميل الوهيبي على بندقية الجعدان المهجنات و400 ألف درهم.

وأكد علي بن جميل الوهيبي مضمر هجن الرئاسة أن المؤسسة العريقة، بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله، تسعى لمواصلة تفوقها في ختامي الوثبة 2019 وتحقيق المزيد من الانتصارات والرموز في أكبر مهرجانات الهجن في المنطقة، مشيراً إلى أن انتصارات الشعار الأحمر التي بلغت 9 رموز في المهرجان الحالي تؤكد العمل المميز الذي تقوم به مؤسسة الرئاسة.

وشهدت الفترة الصباحية منافسات الثنايا لهجن اصحاب السمو الشيوخ والتي اقيمت أمس على مدار 14 شوطا لمسافة 8 كلم بالميدان الغربي بالوثبة.

وأهدت «هملومة» لهجن الرئاسة بقيادة المضمر علي بن جميل الوهيبي ناموس الشوط الأول للثنايا الأبكار محليات، وافتتحت هجن العاصفة أول ألقابها مع «الشاهينية» مع المضمر غياث الهلالي، في الشوط الثاني المخصص للابكار المهجنات وواصلت هجن العاصفة حضورها بتحليق القعود«شاهين» بقيادة المضمر المتألق غياث الهلالي، ونال ناموس الشوطين الثالث والرابع، واهدت «الشاهينية» هجن العاصفة مع المضمر غياث الهلالي النقطة الرابعة بفوزها بالشوطين الخامس المخصص للثنايا الابكار المحليات، والسادس المخصص للابكار المهجنات.

وعادت هجن الرئاسة للمشهد في الشوط السابع المخصص للثنايا جعدان محليات وتصدر «هملول» بقيادة المضمر علي بن جميل الوهيبي وذهب ناموس الشوط الثامن للجعدان المهجنات إلى شعار العاصفة مع «شاهين» بقيادة المضمر غياث الهلالي، واهدت «الوثبة» هجن الرئاسة النقطة الثالثة مع المضمر سلطان محمد سالم الوهيبي وفازت بناموس الشوط التاسع،

واحرزت هجن العاصفة النقطة السادسة عبر «الشاهينية» بقيادة المضمر غياث الهلالي في شوط الابكار مهجنات بعد ان كانت أول الواصلات إلى خط النهاية في الشوط العاشر.

24 شوطاً في منافسات الحول والزمول اليوم

تنطلق اليوم منافسات اليوم التاسع للمهرجان،ويشهد الميدان الغربي إقامة 12 شوطاً في الفترة الصباحية لهجن الجماعة،وخصصت اللجنة المنظمة جائزة نقدية للفائز بشوط الحول المحليات بلغت 400 ألف درهم، ويحصل الفائز بالشوط الثاني والمخصص للحول المهجنات على 400 ألف درهم، وفي الشوط الثالث والمخصص للزمول المحليات جائزة نقدية تبلغ 300 ألف درهم ويحصل الفائز بشوط الزمول المهجنات على 300 ألف درهم، وفي الفترة المسائية والمخصصة لهجن أصحاب السمو الشيوخ يحصل الفائز بالمركز الأول في شوط الحول المحليات على 400 ألف درهم، وفي الشوط الثالث والمخصص للزمول المحليات يحصل الفائز بالمركز الأول على جائزة نقدية مقدارها 300 ألف درهم.