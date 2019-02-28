إدارة بني ياس تشيد بنتائج «السماوي»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: أحمد السيد

عقد مجلس إدارة نادي بني ياس اجتماعاً مساء أمس الأول برئاسة اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس مجلس إدارة النادي، وبحضور أعضاء مجلس الإدارة لمناقشة آخر المستجدات وسير استراتيجية النادي ومراجعة الأهداف والمبادرات المجتمعية. وقد أشاد الاجتماع بالنتائج المميزة التي حصدها بني ياس في دوري الخليج العربي مؤخراً وحلوله في المركز الخامس وعدم تلقي الخسارة على ملعبه في الموسم الحالي.

وتطرق الاجتماع إلى الأهداف المرسومة من جانب شركة كرة القدم، للفريق خلال هذا الموسم، مؤكدين أن الفريق حال نجاحه في حصد إحدى البطاقات المؤهلة لدوري أبطال آسيا باقترابه حالياً من المربع الذهبي، سيمثل نجاحاً مميزاً هذا الموسم عقب العودة إلى مصاف المحترفين في الموسم الأول للسماوي.