الغانم يستقبل الرميثي ويشيد بنجاح كأس آسيا



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استقبل مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي بمكتبه أمس محمد خلفان الرميثي رئيس الهيئة العامة للرياضة الذي يقوم حالياً بزيارة رسمية إلى دولة الكويت على رأس وفد يتكون من أعضاء الهيئة.

ورحب الغانم بأعضاء وفد الإمارات، وتقدم بالتهنئة للنجاح الكبير الذي حققته الإمارات في تنظيم كأس أمم آسيا 2019.

وفي المقابل، أشاد محمد خلفان الرميثي بالعلاقات القوية التي تربط بين الدولتين في المجالات كافة، وأكد على أهمية الرياضة ورسالتها في التواصل بين الشعوب.

كما التقى الرميثي الدكتور صقر الملا نائب المدير العام في الهيئة لشؤون الرياضة التنافسية، حيث ناقش الطرفان سبل دفع العلاقات وتطوير التعاون المشترك بين الدولتين في المرحلة المقبلة،مع التركيز على رياضة الرماية التي تعد الأكثر عطاء للإنجازات لدى الإمارات والكويت، واتفق الطرفان على دعم إقامة المعسكرات المتبادلة.وضم الوفد المرافق لمحمد خلفان الرميثي كلاً من عارف العواني عضو مجلس إدارة الهيئة والعميد خليفة الشامسي رئيس مجلس الشرطة الرياضي وطلال الرفاعي ويوسف البلوشي من مجلس أبوظبي الرياضي، بينما كان في الاستقبال من الجانب الكويتي كل من أسد تقي نائب رئيس الاتحاد الآسيوي السابق، وعلي مروي نائب المدير العام في هيئة الرياضة للشؤون الإدارية والمالية ومشعل الهدبة المدير العام في الهيئة لشؤون قطاع الرياضة للجميع.