شكرا لقرائتكم خبر عن هيرتوغ: الجزيرة سينافس في الموسم المقبل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: أحمد السيد أكد الهولندي داميان هيرتوغ المدير الفني للجزيرة غياب ثلاثة لاعبين لينضموا إلى محمد العطاس للإصابة عن مباراة فريقه يوم غد في الجولة 17 من دوري الخليج العربي، وهم محمد العطاس وسالم العيدي وأحمد ربيع.

وعن المنافسة على لقب الدوري، أوضح: «الفريق بنهاية الموسم الماضي حل في المركز السابع، وبعد أن دخلنا منافسات الدوري الموسم الحالي كنا مدركين أن الجزيرة ليس منافساً على اللقب، وذلك يعود إلى اعتماده على مجموعة كبيرة من اللاعبين الشباب التي لا تمتلك الخبرة للعب 26 مباراة متواصلة، وأعتقد أن لاعبي الجزيرة يكتسبون خبرة جيدة للدخول في المنافسة على اللقب الموسم المقبل».

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