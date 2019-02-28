الوحدة يقسو على «السماوي»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:مجمد مصطفى

رد الوحدة الدين لبني ياس؛ بعد خسارة الذهاب (2-4)؛ بالفوز عليه إياباً (4-1) في المباراة، التي أقيمت بينهما، أمس، على «استاد آل نهيان».

وسجل للعنابي تيجالي «26 و50»، وليوناردو «52 و62»، بينما أحرز هدف السماوي يوسف جابر «45».

وبهذه النتيجة، أزاح «العنابي» بني ياس من المركز الخامس؛ ليصبح «السماوي» سادساً؛ بعدما أصبح لكل منهما 27 نقطة، وتفوق الوحدة بفارق المواجهات المباشرة، وكانت الخسارة التي تجرعها بني ياس هي الأولى في ال7 مباريات الأخيرة، التي خاضها في الدوري، حقق خلالها خمس مباريات متوالية.

شهد المباراة، التي جاءت متوسطة من الناحية الفنية 705 مشجعين، ونجح العنابي في استعادة بريقه؛ بعد الخسارة في الجولة الماضية أمام الوصل. وشارك إسماعيل مطر في المباراة؛ بعد غياب طويل، وقد نزل بديلاً للبرازيلي ليوناردو.