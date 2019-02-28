شكرا لقرائتكم خبر عن نيشيكوري يودع تنس دبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تلقى الياباني كي نيشيكوري المصنف ب«الأول»، خسارة مفاجئة في الدور الثاني لدورة دبي للتنس؛ بسقوطه، أمس، أمام البولندي هوبرت هوركاتش (5-7)، (7-5)، و(6-2) في مباراة امتدت لساعتين.

وفاز الفرنسي غايل مونفيس على القبرصي ماركوس باغداتيس (6-3) و(6-2)، وسيلاقي في ربع النهائي الليتواني ريكارداس بيرانكيس الفائز على الأمريكي دينيس كودلا.

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