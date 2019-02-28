تحضيرات مكثّفة لموقعة الشارقة وشباب الأهلي في دوري اليد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: عصام هجو

أسفرت نتائج مباريات الأسبوع العاشر من دوري اليد، عن فوز شباب الأهلي على الجزيرة 29-20، والشارقة على العين 36-24، والوصل على الظفرة 29-19، والنصر على بني ياس 31-17. وبنهاية مباريات الأسبوع العاشر، ظل الحال كما كان عليه، فلم يتغير شيء في خريطة ترتيب الفرق، وحافظ شباب الأهلي على الانفراد بالصدارة التي ظل متربعاً عليها من بداية الموسم الحالي، رافعاً رصيده إلى 27 نقطة، والشارقة في المركز الثاني برصيد 25 نقطة، والوصل في المركز الثالث برصيد 22 نقطة، والنصر 18 نقطة رابعاً، وللعين 16 نقطة، والجزيرة 14 نقطة، والظفرة 12 نقطة، والوحدة 10 نقاط، وبني ياس 9 نقاط.

وفور نهاية مباريات الجولة العاشرة، ارتفعت حمى القمة وأصبح الحديث منصباً على موقعة الموسم المرتقبة التي ستجمع بين الشارقة وضيفه شباب الأهلي، المقرر لها عصر غد الجمعة في الصالة البيضاء، وهي بلا شك مباراة مفترق الطرق بالنسبة لشباب الأهلي والشارقة.

ويذكر أن مباراة الدور الأول التي لعبت يوم 5 ديسمبر 2018، انتهت بتفوق شباب الأهلي على الشارقة بفارق 4 أهداف 27-23.

وكما أشار «الخليج الرياضي» قبل أسبوعين،سيدير المباراة طاقم تحكيم من خارج الدولة، بطلب من شباب الأهلي، واللائحة تُخوّل لأي نادٍ أن يطلب حكاماً أجانب وأن يتكفل بميزانية توفير الحكام.

وسدد شباب الأهلي بالفعل مبلغ 15 ألف درهم تنفيذاً للائحة، وسيقود اللقاء طاقم أردني مؤلف من الثنائي ياسر عواد وأكرم الزيات، وذلك بعد ان تلقت لجنة الحكام في الاتحاد الآسيوي لكرة اليد،إخطاراً رسمياً من اتحاد الإمارات بتوفير حكام من خارج الإمارات لإدارة المباراة.

وأكد محمد عبيد الحصان، رئيس إدارة الألعاب الجماعية في نادي الشارقة الرياضي، استعدادات فريقه للمباراة. وقال: «إن الشارقة مكتمل الصفوف وجاهز للمباراة من كل النواحي»، وحول طلب شباب الأهلي لتحكيم من خارج الدولة، قال: «في البداية نحن في نادي الشارقة ثقتنا كبيرة ولا تحدها حدود في التحكيم الوطني الذي ندعمه بقوة، وفي نفس الوقت نرحب بالحكام الخليجيين أو الحكام الأجانب، الذين سيديرون المباراة، ونتمنى لهم التوفيق، ونتمنى أن تخرج المباراة نظيفة كما عودتنا المباريات الأخيرة للفريقين».

وقال الدكتور ماجد سلطان بن سليمان، المدير التنفيذي للألعاب الجماعية في نادي شباب الأهلي: «فريقنا يسير في الدوري بخطوات ثابتة، ومستواه ثابت وثقتنا في لاعبينا والجهازين الفني والإداري كبيرة، والفريق مكتمل الصفوف خاصة بعد انتظام اللاعب عبدالله البلوشي (عبودان) في تدريبات الفريق، ومشاركته أصبحت بيد المدرب خالد البلوشي، والفوز سيمنحنا دفعة قوية نحو اللقب بنسبة كبيرة».

وكشف أن شباب الأهلي ثقته كبيرة في الحكام الوطنيين، ولكن الهدف من الحكم الأجنبي هو إبعاد الحكم الوطني عن الضغوط، وقال إن الحكم عندما يكون من خارج الدولة لمصلحة الفريقين، ويجعل اللاعبين ينصرفون للعب وتقديم مستويات جميلة وكبيرة، ويكون ذلك في مصلحة اللعبة بصفة عامة.

على خط آخر، توجهت إدارة نادي الشارقة بالشكر إلى أسرة نادي النصر، على موافقتها على إعارة محترف الفريق التونسي مصباح الصانع، لدعم صفوف الشارقة في كأس الأندية الآسيوية المقررة في الكويت مارس القادم. وأكد محمد الحصان، أن هذا التعامل ليس غريباً على أندية الدولة وعلى رأسها العميد النصراوي، الذي يقف مسانداً لممثلي الوطن في المحافل الخارجية. وكشف الحصان أن الفريق سيضم إلى صفوفه البحريني علي ميرزا، لاعب النجمة، وحارس النور السعودي محمد آل سالم.