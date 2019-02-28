أبناء المنتسبين يشاركون في بطولة «المواي تاي»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توج مركز نظم المعلومات والاتصالات، ببطولة الجري للسيدات، ضمن درع مدير قطاع شؤون القيادة بشرطة أبوظبي لعام 2019. وأحرزت مديرية الشؤون القانونية المركز الثاني، فيما حلت إدارة الإعلام الأمني ثالثاً.

وسلمت المقدم سمية عبدالله سعد العامر، من مكتب مدير شؤون القطاع، درع البطولة إلى الفريق الفائز.

على خط آخر، شارك عدد من أبناء منتسبي شرطة أبوظبي في بطولة الإمارات للمواي تاي للناشئين والشباب، التي نظمها اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج، في نادي ضباط القوات المسلحة بأبوظبي.

وأكد العقيد محمد عبيد بوعلي، مدير مركز التربية الرياضية الشرطية في قطاع الموارد البشرية، أهمية هذه المبادرات المجتمعية لشرطة أبوظبي، في إطار إسعاد منتسبيها وأسرهم.