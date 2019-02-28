العنبري يواجه مدربه مسفر غداً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو



كشف عبدالعزيز العنبري مدرب فريق الشارقة أنه سيواجه مدربه السابق الدكتور عبدالله مسفر عندما يلعب «الملك» مع الفجيرة غداً الجمعة في ختام الجولة 17 لدوري الخليج العربي لكرة القدم.

وفال العنبري: «عبدالله مسفر من خيرة المدربين وقد دربني عندما كنت لاعباً، وهذه المرة الثانية التي أواجهه فيها كمدرب، وقد فاز علي في المرة الأولى 3-2 عندما كان مدرباً لفريق بني ياس».

ورأى العنبري أن لقاء الفجيرة من أصعب المواجهات للشارقة في الدوري عطفاً على موقف ونتائج المنافس،

وأكد جاهزية «الملك» للمباراة التي سيخوضها الفجيرة بدوافع التعويض، وأعتبر ان على الشارقة ان يلعب بأعلى دراجات التركيز، واضاف نفقد جهود علي الضنحاني للايقاف واحمد الزري بداعي الاصابة واحتمال مشاركة ايغور كونادو ضعيف جدا بسبب الاصابة التي تعرضض لها مؤخ وأضاف «نفقد جهود علي الضنحاني للإيقاف وأحمد الزري بداعي الإصابة واحتمال مشاركة ايغور كورنادو ضعيف جدا بسبب الإصابة». وقد غاب ريان مينديز عن تدريبات أمس بسبب إصابة بسيطة، ومن المتوقع أن يلعب حمد جاسم مع شاهين في قلب الدفاع، وعبدالله غانم طرفاً أيمن وماجد سرور ارتكاز مع شوكوروف.