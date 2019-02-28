محمد شاكر: طموح عجمان أبعد من المركز السابع

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حوار:محمود شرف

قدم عجمان العديد من الوجوه الشابة هذا الموسم، من بينهم محمد شاكر صاحب 21 عاماً، الذي يعد أحد المواهب الصاعدة في خط الدفاع ليس في صفوف «البرتقالي» وحسب؛ بل على مستوى كرة القدم الإماراتية، فهو يتمتع ببنية جسدية قوية، وذكاء فني بالفطرة، وجاء هدفه الأول من نوعه الذي يسجله مع الفريق الأول، خلال المباراة مع الفجيرة في الجولة ال 16، ليضيء عليه كلاعب يشق طريقه بهدوء نحو النجومية.

محمد شاكر هو «سفير» نادي عجمان في المنتخبات الوطنية، منذ أن لعب في صفوف منتخب الناشئين ثم الشباب، والآن الأولمبي، ليكون اللاعب الوحيد حالياً من عجمان في مرحلة تحت 23 سنة، وربما يكون في المستقبل القريب لاعباً ل«الأبيض» كما يحلم ويسعى لذلك من خلال مزيد من التألق مع فريقه، الذي يعتبر المفاجأة السارة للدوري هذا الموسم، من خلال نتائجه المميزة.

«الخليج الرياضي» التقى «المدافع الموهوب» للحديث عن مسيرته وطموحه المستقبلي، ورؤيته لعجمان ومستواه، وهنا نص الحوار:

* كيف كان مشوارك مع كرة القدم وصولاً إلى الفريق الأول لنادي عجمان؟

- بدأت كرة القدم في «الفريج»، وعندما بلغت سن التاسعة انضممت إلى المراحل السنية في نادي عجمان، والمدربون الذين تعاقبوا على تدريبي أولاً هم: عبد الغني نوح، ثم ماهر حسن، وخلفان، وقد انضممت مبكراً إلى الفريق الأول، وتحديداً في عام 2013 عندما كنت في سن السادسة عشرة من عمري، كما كان لي وجود في المنتخبات العمرية للإمارات وصولاً إلى المنتخب الأولمبي، الذي ألعب في صفوفه الآن، وتنتظرنا مهمة خوض تصفيات كأس آسيا تحت 23 سنة بالسعودية في مارس/آذار، وهي مؤهلة لكأس آسيا المؤهلة بدورها إلى أولمبياد طوكيو 2020.

* ما هو سبب تألقك الأخير مع عجمان، حيث أصبحت من دعائمه الأساسية، لاسيما أنك كنت في التشكيلة التي خاضت آخر مباراتين في الدوري في مواجهة شباب الأهلي ثم الفجيرة؟

- توفيق من الله أولاً، ثم دعاء الوالدة، ومساعدة زملائي في خط الدفاع؛ زهران ومال الله وجابر ومحمد، وكذلك دعم الإدارة برئاسة خليفة الجرمن، وثقة المدرب أيمن الرمادي، الذي أعطاني الفرصة، وأحاول ألا أخيب ظنه.

* عندما سجلت هدفك في شباك الفجيرة احتفلت بطريقة خاصة مع زهران، ماذا يعني لك ذلك؟

- حسن زهران أكثر لاعب استفدت منه، ودائماً يوجهني ويعطيني الدافع للعب بشكل أفضل، وهذا ما يميز عجمان، حيث إن جميع اللاعبين يسعون من أجل أن يكون الفائز هو عجمان، بغض النظر عمن يكون أساسياً أو احتياطياً.

* عجمان حالياً في المركز السابع، ولا يبتعد سوى ست نقاط عن المركز الرابع، كيف ترى وضعية الفريق في الترتيب مع نهاية الموسم؟

- طموحنا كما قال الكابتن الرمادي، نيل أحد المراكز المتقدمة، والآن هدفنا المركز الخامس (يحتله بني ياس بفارق أربع نقاط عن عجمان)، واستراتيجيتنا أن نأخذ الأمور بهدوء ودون ضغط.

* وكيف ترى المنافسة في الدوري هذا الموسم؟

- أفضل وأكثر إثارة من المواسم الماضية، حيث كانت الفرق الأربعة الأولى معروفة.. في الموسم الحالي الكل متساوٍ، ولا توجد فوارق كبيرة بين الفرق، حتى صاحب المركز الحادي عشر، لديه حظوظ بالوجود في المربع الذهبي.

* وماذا عن المنافسة على اللقب؟

- أعتقد أنها بين الشارقة والعين، والأقرب للفوز بالدوري هو الشارقة.

* من أعجبك من اللاعبين المواطنين؟

- سيف راشد من الشارقة، فهو يقدم موسماً متميزاً، وكذلك أعجبني ماجد سرور من الشارقة، وأحمد راشد من الوحدة.

* ومن الأجانب؟

- الإسباني نيجريدو مهاجم النصر، وويلتون من الشارقة، وكذلك أجانب عجمان، ولاسيما عادل هرماش، الذي له تأثير إيجابي كبير في فريق عجمان.

* أفضل مباراة لعبتها هذا الموسم؟

- مباراة الوحدة في الجولة 11 التي انتهت بالتعادل 1-1، وقد شاركت بديلاً في الدقيقة 21 مكان محمد سبيل، وقد زالت الضغوط عني بسرعة وانسجمت مع زملائي، وقدمنا مباراة جيدة، وكذلك مباراة شباب الأهلي في المرحلة السادسة عشرة. وعلى الرغم من تأخرنا بهدفين، فإننا عادلنا النتيجة، وعرفنا كيف نتعامل مع المباراة بشكل جيد، بفضل تعليمات المدرب الرمادي، وأعتقد أن الخروج بنقطة من ملعب شباب الأهلي، هو مكسب لنا.

* وماذا تقول لأيمن الرمادي؟

- أشكره على الثقة التي أعطاني إياها منذ الموسم الماضي، وواجبي أن استثمر هذه الثقة وأكون عند حسن ظنه، من أجل مصلحة الفريق.

* يقال إن إدارة نادي عجمان هي السر في نتائجكم؟

- هذا صحيح، فأعضاء مجلس الإدارة برئاسة الجرمن دائماً يدعموننا ويؤمنوا لنا سبل الراحة، وإن شاء الله «نبيض وجوههم»، ونحقق طموحاتهم وهم يستحقون كل خير، كما أشكر عبدالله الظاهري مشرف الفريق، على النصائح التي يوجهها لي ولزملائي، وعلى دعمه لي.

* كيف رأيت مستوى المنتخب في كأس آسيا 2019؟

- لم يقدم الأداء والروح القتالية التي عرفنا بها الأبيض منذ 2013 مع هذا الجيل، أتمنى أن يعود لسابق عهده ويكون أفضل في المستقبل.

* لعبت في كافة المنتخبات السنية وصولاً إلى الأولمبي، ماهو طموحك المقبل؟

- اللعب لمنتخب الإمارات الأول، وترك بصمة في صفوفه يذكرني بها الجمهور بخير بعد اعتزالي. أنا اختبرت اللعب سابقاً لمنتخبي الناشئين والشباب، والآن الأولمبي، ينتابك شعور رائع عندما تكون مرتدياً شعار وطنك في المحافل الخارجية.

* من هو مثلك الأعلى من المدافعين عالمياً؟

- الفرنسي رافائيل فاران، مدافع ريال مدريد.

هدفان و14 مباراة بـ «المحترفين»

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الهدف الذي سجله محمد شاكر في شباك الفجيرة، كان الأول له مع الفريق الأول، والثاني في مشواره الاحترافي بعدما سجل في الموسم الماضي هدفاً مع فريق 21 سنة.

ورغم صغر سنه أصبح محمد من العناصر التي أعطاها المدرب القدير أيمن الرمادي الفرصة منذ الموسم الماضي، ولعب هذا الموسم سبع مباريات في الدوري حتى الآن، ولعب سبع مباريات أيضا في الموسم الماضي ليخوض 14 مباراة في دوري المحترفين.

بطاقة لاعب

* الاسم: محمد علي شاكر المهري

* تاريخ الميلاد: 27 إبريل/ نيسان 1997

* الطول: 185 سم

* النادي: عجمان

* المركز: مدافع

* الرقم:54

* الحالة الاجتماعية:أعزب