«مبادلة» تشارك في برنامج «الرياضيين الأصحاء»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت «مبادلة للرعاية الصحية»، التابعة لشركة مبادلة للاستثمار «مبادلة»، أحد الشركاء الرسميين للألعاب العالمية للأولمبياد الخاص أبوظبي 2019، تطوع مجموعة من كوادر مرافقها الطبية عالمية المستوى لتقديم فحوص طبية مجانية للرياضيين المشاركين في الحدث الرياضي والإنساني الأكبر على مستوى الدولة الذي تستضيفه العاصمة أبوظبي الشهر المقبل.

وأوضحت الشركة أن مجموعة من الأطباء وأطباء الأسنان والممرضات قد تطوعوا بجهدهم ووقتهم وخبراتهم في سبيل توفير خدمات الرعاية الطبية للرياضيين خلال البطولة في إطار برنامج «الرياضيين الأصحاء».

وسيعمل متطوعو «مبادلة» على توفير فحوص طبية مجانية شاملة لأكثر من 7500 رياضي من أصحاب الهمم المشاركين في الحدث الذي تُقام فعالياته من 14 إلى 21 مارس.

وقال المهندس عبدالله عبدالعزيز الشامسي، رئيس «مبادلة للرعاية الصحية»: «تفخر مبادلة بتقديم دعمها للرياضيين وتوسيع خبراتها لتشمل الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص أبوظبي 2019، حيث يجسّد هذا الحدث الرياضي والإنساني الأكبر من نوعه على مستوى العالم، رؤيتنا الرامية إلى تمكين أصحاب الهمم وتفعيل دورهم باعتبارهم أفرادا مساهمين في بناء المجتمع بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة والأجندة الوطنية. إنها فرصة مميزة لتعزيز أنشطتنا وتفاعلنا مع كافة أفراد المجتمع إلى جانب تلبية الاحتياجات المحددة والخاصة لهذه الفئة من الناس».

ومن جهته قال خلفان محمد المزروعي، مدير عام اللجنة المنظمة للبطولة: يمثّل تعاوننا مع مبادلة خطوة مهمة للغاية تتيح لنا الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الرياضيين المشاركين في البطولة وتوفير الخبرات وخدمات الرعاية الصحية لهم لتمكينهم من تقديم أداء جيد في البطولة والتمتع بنمط حياة أكثر صحة وسعادة ويعتبر برنامج «الرياضيين الأصحاء» مبادرة مميزة وفريدة من نوعها نظراً لكونه أكبر برنامج صحي مخصص لتقديم الدعم لأصحاب الهمم على مستوى العالم وسيشارك فريق الخبراء الطبيين في إحداث تغيير إيجابي في حياة آلاف الرياضيين في مجتمعاتنا.