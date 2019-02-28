سيف راشد جناح «الملك» نجم الجولة 16



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حصد الجناح الطائر لنادي الشارقة ومنتخب الإمارات المتألق سيف راشد كأس سبورت فور أوول وجائزة «نجم الجولة» ال 16 من دوري الخليج العربي، لينضم لقائمة اللاعبين الفائزين بالجائزة من كتيبة «الملك» هذا الموسم بعد أن حصل عليها كل من ويلتون سواريز وريان مينديز في الجولتين ال12 وال13.

وحصل سيف راشد على «نجم الجولة» ال 16 بعد أن جمع أعلى الأصوات في استفتاء متابعي شبكة سبورت فور أوول، ب 686 صوتاً.

وتعليقاً على نتائج الاستفتاء في الجولات الثلاث الماضية منذ انطلاق منافسات الدور الثاني من دوري الخليج العربي، قال عبدالرسول عبدالله، مدير شبكة سبورت فور أوول: الحمد لله تكتسب جوائز شبكة سبورت فور أوول الإخبارية «نجم المباراة» و«نجم الجولة» و«نجم الجمهور» زخما متزايدا منذ انطلقت الفكرة مع مباريات الجولة ال 10 من دوري الخليج العربي، حيث يقتصر الاستفتاء على مسابقة الدوري فقط.

وأكد مدير سبورت فور أوول: إن دعم الرعاة له الدور الأبرز فيما وصلت له الجائزة، فكأس سبورت فور أوول مقدمة من شركة Eaksports لصاحبها عيسى الخاجة، والجوائز العينية مقدمة من شركة كابات @ b180 ومطعم (سماط) وخياط المدني لتفصيل الملابس الرجالية، بالإضافة إلى الصورة الكاريكاتيرية لنجم الجولة بريشة الفنان هاني الحيد.