رونالدو يزرع الشعر في مدريد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:ضمياء فالح

يبدو أن قلب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس لا يزال يحن لأيامه في ريال مدريد إذ قرر افتتاح مركز لزراعة الشعر في العاصمة الإسبانية تديره خطيبته الأرجنتينية جورجينا رودريجيز بعدما كان شريكاً مؤسساً ل «انسباريا جروب» التي تملك العديد من مراكز زرع الشعر في البرتغال، ووفقا للتقارير سينفق رونالدو مليون استرليني ويطمح أن تكون شركته عالمية باستثمار 25 مليون استرليني أخرى في ال 3 أو ال 4 سنوات المقبلة. ونشر رونالدو صورته مع جورجينا في انستجرام مرفقة بتعليق «يوم بزنس، «بالإضافة لكرة القدم أحب العمل في مجال الصحة والتكنولوجيا والبحوث وأريد أن يكون أول مركز صحي في مدريد حيث عشت سنوات كثيرة».

سيوظف المركز 150 مختصاً وتبدأ الأسعار من 3500 استرليني وسيفتتحه رونالدو في ال 18 من الشهر المقبل وعلقت المتحدثة الرسمية كارلا بالانكا: «العيادة ستقدم عرضاً للزبائن الأجانب يتضمن إقامة فندقية ومواصلات وطيراناً كي يأتوا إلينا بدلا من تركيا».

وفي سياق متصل، تربع رونالدو على عرش «انستجرام» بأكثر من 13 مليون متابع كما أضاف يوفنتوس أكثر من 6 ملايين متابع منذ لحاق النجم البرتغالي وباع أكثر من 520 ألف قميص بسعر 90 استرلينياً في أول 24 ساعة من طرحه. وتفوق حساب اليوفي على انستجرام على ليفربول وسان جيرمان ليصبح الرابع من بين الأندية الكبيرة وينضم كل شهر 40 ألف متابع جديد كما قفزت مشاهدة مباريات اليوفي على اليوتيوب 136 بالمئة ناهيك عن ارتفاع نسبة حضور المباريات وتسجيل رقم قياسي في الحضور في مباراة الفريق أمام الإنتر. في المقابل تراجعت نسبة الحضور في البرنابيو منذ رحيل رونالدو وأصبح معدل الحضور 62.340 متفرجاً مقارنة بمعدل الموسم الماضي 65.652 متفرجاً.