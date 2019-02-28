«جودلفين» يتطلع لـ «ند الشبا».. وصراع عربي في تحدي آل مكتوم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:أحمد عزت

يحط كرنفال كأس دبي العالمي رحاله، مساء اليوم، في المحطة التاسعة بمضمار ميدان العالمي، حيث يتجدد الموعد مع المتعة والإثارة في سبعة أشواط قوية، تضم أربعة سباقات رئيسية، أبرزها سباق الفئة الأولى بطولة آل مكتوم في الجولة الثالثة لتحدي الخيول العربية في الشوط الأول، وتعود الإثارة مجدداً إلى المسار العشبي في الشوط الثاني مع أحد السباقات التي استحدثت في السنوات الأخيرة لإثراء الكرنفال، وهو سباق القوائم ميدان كلاسيك على مسافة 1600 متر.

يشهد حفل الليلة أيضاً سباقي كيرلين هانديكاب وهو سباق تحضيري أثبت نجاحه أكثر من مرة في الفوز بكأس دبي العالمي، ويمتد لمسافة 2000 متر «ليستد» على المسار الرملي، وند الشبا تروفي وهو سباق تحضيري ختامي لكأس دبي الذهبي، وتبلغ مسافته 2810 أمتار «جروب 3» على المسار العشبي.

ويبلغ عدد الخيول المشاركة في السباق 80 خيلاً من نخبة الخيول المحلية والدولية، وتتنافس فيما بينها بحثاً عن الفوز بالأشواط الستة التي تم رصد جوائز مالية لها تبلغ مليوناً و175 ألف دولار برعاية «ديستركت ون».

واستقطب الشوط الأول أفضل الخيول العربية في الساحة لتتنافس على بطولة آل مكتوم للتحدي في الجولة الثالثة والأخيرة من بطولة التحدي والتي تمثل سباق الفئة الأولى في الحفل.

ويعد هذا الشوط الذي يجري لمسافة 2000 متر «رملي»، تجربة لسباق دبي كحيلة كلاسيك الذي يقام بأمسية كأس دبي العالمي، وتشارك به أجود الخيول العربية لتتنافس على إجمالي جوائز مليون دولار.

وتشهد البطولة مشاركة 11 من نخبة الخيول، يتقدمها «جوشوك» لإسطبلات العجبان، والذي توِّج الشهر الماضي بلقب الجولة الثانية من هذه البطولة، بجانب «إيه إف السجنجل» المملوك لخالد النابودة القادم من انتصار عريض قبل أسبوعين بفارق تسعة أطوال عن أقرب منافسيه، وتوج من خلاله بلقب «مزرعة الروية» التي خصصت لخيول الفئة الثانية، ولكن لمسافة أقصر بلغت 1600 متر.

وتشهد بطولة ند الشبا تروفي في الشوط الرابع مشاركة 7 خيول تتنافس فيما بينها على مسافة 2810 أمتار «عشبي» في النسخة التاسعة من السباق الذي يعد أحد أقوى سباقات الفئة الثالثة.

وقد ترسخ اسم هذه البطولة كسباق تحضيري محلي ختامي لكأس دبي الذهبي في يوم كأس دبي العالمي، وانطلق هذا السباق مع افتتاح مضمار ميدان في 2010، وكان تصنيفه آنذاك هانديكاب ومسافته 2800 متر، وتم ترفيعه إلى ليستد في 2011 وزيدت مسافته إلى 2810 أمتار، ولأهميته تم ترفيعه مرة أخرى إلى «جروب 3» في 2012.

ويعد هذا السباق بمثابة تجربة تحضيرية لسباق «جروب 2» دبي جولد كب في أمسية الكأس، ويدفع فريق جودلفين بأربعة خيول جيدة للدفاع عن لقب العام الماضي، وأبرزها الثنائي الذي يشرف عليه المدرب العالمي سعيد بن سرور، وهما «ريد جاليليو» و«بن بطوطة» وكلاهما حقق إنجازات سابقة، إذ توج الأول ببطولتين، وحصد الثاني 4 بطولات، وسبق له الفوز الشهر الماضي على ذات الأرضية في «ميدان»، وإنما لمسافة أقل بلغت حينها 2410 أمتار.

والممثلان الآخران لجودلفين هما «إسبوليني» و«برندتلاند» بإشراف شارلي آبلبي، والأخير له 4 بطولات وحقق انتصارات مهمة في موسم السباقات الأوروبية.

وفي الشوط الثاني سيحتدم الصراع على جائزة سباق القوائم ميدان كلاسيك لمسافة 1600 متر «ليستد» على المسار العشبي بمشاركة 14 خيلاً، ويتم تخصيص هذا السباق للخيول في عمر الثلاث سنوات فقط، وقد انطلق أولاً في العام 2009، ووصل الآن إلى دورته العاشرة.

وتعرض السباق لثلاثة تغييرات في المسافة التي كانت أولاً 1500 متر، وزيدت في 2010 إلى 1600 متر، ثم نقصت إلى 1400 متر اعتباراً من 2014 وهي المسافة الحالية للسباق.

ومن المتوقع أن يشهد هذا الشوط صراعاً هائلاً بمشاركة 14 خيلاً، وتم رصد جوائز 175 ألف دولار له، ومن أبرز الخيول المشاركة جوادا جودلفين «جود فورتشن» و«برج».

ويشهد الشوط الخامس سباقاً أخذ يشق طريقه كسباق تحضيري بديل لكأس دبي العالمي، هو سباق كيرلين هانديكاب ومسافته 2000 متر «ليستد رملي» للخيول الراغبة في خوض تجربة تحضيرية قبل شهر تقريباً من انطلاقة كأس دبي العالمي، وهو سباق بالطبع أقل منافسة نسبياً، ولكنه مفيد عملياً من ناحية التجربة. ويعود اسم السباق إلى أن أبرز الخيول الدولية التي اختارته تحضيرياً لها «كيرلين» في 2008، وانطلق منه إلى الفوز بكأس العالم.

ويشهد السباق مشاركة 9 خيول، ومن أبرز الخيول المنافسة ممثل جودلفين «فيري تالينتد» بإشراف سعيد بن سرور، و«اتجاه» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، و«إيرنشو» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، و«كي بيد» للشيخ راشد بن حميد النعيمي.

1.175.000 دولار

رصدت الشركة الراعية لأشواط السباق السبعة للحفل التاسع من كرنفال كأس دبي العالمي مليوناً ومئة وخمسة وسبعين ألف دولار.

ويبلغ مجموع جوائز الشوط الأول 95 ألف دولار، ورُصد للشوط الثاني 175 ألف دولار، فيما يبلغ مجموع جوائز الشوط الثالث 135 ألف دولار، أما جوائز الشوط الرابع فتبلغ 300 ألف دولار، ورُصد للشوط الخامس 160 ألف دولار، وتبلغ جوائز الشوط السادس 175 ألف دولار، فيما رصد للشوط السابع الأخير مبلغ 135 ألف دولار.