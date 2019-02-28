شباب الأهلي والعين بين طموحي الدوري وآسيا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: علي نجم وعاطف صيام

يشهد اليوم الثاني من الأسبوع السابع عشر مباراة قمة من العيار الثقيل، حين يستقبل شباب الأهلي الرابع ضيفه العين الوصيف في موقعة يريد من خلالها كل فريق كسب النقاط الثلاث، «الزعيم» من أجل المنافسة على لقب الدوري، و«الفرسان» لضمان مركز يسمح له بالمشاركة في دوري أبطال آسيا بعدما ابتعد منطقيا عن صراع الدرع.

يريد العين الوصيف برصيد 35 نقطة وحامل اللقب تضييق الفارق مع الشارقة المتصدر برصيد 40 نقطة إلى نقطتين، قبل أن يحل «الملك» ضيفا يوم غد على الفجيرة، وإن كان يدرك صعوبة الاختبار أمام الفريق المضيف.

وسيحتاج «الزعيم» إلى تقديم الأداء الأفضل حتى يتمكن من الخروج من العوير بالعلامة الكاملة، مستفيداً من الروح التي أعادها الفوز على النصر في المرحلة السابقة، بعدما كان قد تأخر بهدف من الإسباني نيغريدو.

وسيأمل حامل اللقب أن يتمكن النجم السويدي ماركوس بيرغ من زيارة الشباك، بعدما توقف عن التسجيل في المباريات الأربع التي لعبها الفريق هذا العام، على أن يترتب على البرتغالي ريبيرو عكس المستوى المأمول منه في المباراة الأهم بمشوار الفريق.

ولن يرضى شباب الأهلي الرابع الذي يبتعد عن الصدارة بفارق 11 نقطة بخسارة جديدة، خاصة أن السقوط في المرحلة السابقة أمام الشارقة وقبلها التعادل مع عجمان شكل ضربة مؤلمة لآماله في الصراع على الدرع، حيث يدرك أن السقوط الثاني في مباراة اليوم سيكون ضربة جديدة لطموحاته باحتلال مركز آسيوي.

وسيخوض ثنائي شباب الأهلي ماجد حسن ووليد حسين معركة من أجل بسط السيطرة على وسط الميدان، في الوقت الذي قد يكون على الإكوادوري أيوفي الوصول إلى مرمى الضيوف وهز شباك الزعيم، حتى يعبد الطريق أمام الفرسان لتجاوز حاجز الفريق البطل.

ويأمل الفرسان في تحقيق الفوز، وتعويض الخسارة التي مني بها ذهابا بهدفين مقابل هدف، وإن كان كل منهما سيخوض اللقاء بهوية فنية جديدة تختلف عن تلك التي تواجدت على دكة البدلاء في ملعب هزاع بن زايد، حين قاد الكرواتي زوران العين، والتشيلي سييرا شباب الأهلي، قبل أن يرحل الأول إلى الهلال السعودي، ويعود الثاني قبل يومين إلى اتحاد جدة.

على خط آخر، يفقد العين جهود مدافعه إسماعيل أحمد بداعي الإيقاف، وفي نفس الوقت يستعيد الثنائي بندر الأحبابي والبرازيلي كايو لوكاس بعد قضائهما عقوبة الإيقاف وغيابهما في الجولة الماضية عن مباراة النصر.

من جانبه، أوضح الإسباني خوان جاريدو مدرب العين أنه سيواجه منافساً منظماً يضم لاعبين على مستوى عال من القدرات الفنية بجانب وجود مدرب كفء يقوده وهو يعرفه جيداً على المستوى الشخصي وسبق أن عملا معاً في فياريال الإسباني، مشيراً أن المواجهات القوية في كرة القدم تكون جيدة للاعبين لإبراز روح التحدي والقتال وإظهار الرغبة القوية في تحقيق النصر.

وأشار جاريدو أن مواجهة شباب الأهلي هي واحدة من أهم المباريات في مشوار الفريق في الدوري، رافضاً الحديث عن مباراة الهلال الآسيوية، وقال «كل تركيزنا على حصد نقاط شباب الأهلي بالرغم من صعوبة المهمة».

من ناحيته، أشار مهاجم العين جمال معروف إلى كامل جاهزيتهم لمواجهة شباب الأهلي ورغبتهم الكبيرة في حصد النقاط الثلاث والمحافظة على المسافة القريبة من المتصدر الشرقاوي، وقال: بالطبع المباراة لن تكون سهلة أمام منافس قوي وله احترامه، ولكن عزيمتنا قوية في العودة من دبي بالنقاط الثلاث وإرضاء جماهيرنا.

وعن تواصل غياب الجماهير عن المدرجات بالرغم من أن الفريق هو المنافس المباشر للشارقة قال جمال: نعلم أن جماهيرنا غاضبة من بعض النتائج ولها عتب على الأداء ولكننا كلاعبين دائماً ما نؤكد ان جماهيرنا هي اللاعب رقم واحد في التشكيلة وبالتأكيد «الأمة العيناوية» لا تحتاج إلى دعوة لأداء واجبها وهي تدرك جيداً أهمية دورها في تحقيق النتائج الإيجابية.