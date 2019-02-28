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رياضة للأمهات في رأس الخيمة

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة:حصة سيف

نظمت مدربة اللياقة البدنية منى الدبل، يوماً رياضياً ل35 أماً مشاركة من مختلف الأعمار، من خلال المشي في الهواء الطلق في حديقة صقر العامة في رأس الخيمة، تفعيلاً لليوم الرياضي الوطني.
وقالت منى الدبل: نسعى في كل مرة لتغيير روتين التمارين من الأماكن المغلقة، وننظم في كل شهر رحلة في الأماكن العامة نتريض فيها من خلال المشي في الهواء الطلق، إذ إن تغيير المكان ونوعية التمارين، تعطي نتائج إيجابية، وكذلك تغير من نفسية المتدرب.

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