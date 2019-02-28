الكعبي: نحتاج إلى الفوز

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: مسعد عبد الوهاب

قال عبد العزيز الكعبي لاعب شباب الأهلي: «تنتظرنا مباراة في غاية الأهمية اليوم مع العين، وندخلها بإصرار على تحقيق الفوز ليعطينا دافعا معنويا، ونحن في أمس الحاجة لكسب نقاط المواجهة لنخرج من أجواء الخسارة التي لحقت بنا من الشارقة والتي طوينا صفحتها وتركيزنا ينصب على مباراة اليوم، ومن ثم نفكر في المباراة التي تليها ودائما نلعب من أجل الفوز لكن الحظ يتخلى عنّا أحيانا وتأتي نتائجنا على عكس الأفضلية ومباراة الشارقة مثال لذلك». وعن فرصة فريقه في المنافسة قال: «لا يوجد مستحيل في كرة القدم فكل شيء وارد في ظل وجود 30 نقطة ما زالت متاحة في الملعب، وسننافس حتى الرمق الأخير من عمر البطولة، وحتى لو لم نوفق في الفوز باللقب فنطمح لمركز يؤهلنا لدوري أبطال آسيا».