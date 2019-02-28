أسامة إدريسي: أنا فخور .. ويشرفني الانضمام إلى المنتخب المغربي

اسماء السيد - قال أسامة إدريسي (22 سنة)، جناح فريق إي زد ألكمار الهولندي لكرة القدم، إنه "فخور جدًا" بالانضمام إلى منتخب المغرب.

"الخليج 365" من الرباط: كتب اللاعب، الثلاثاء، على حسابه في "إنستغرام": "أنا فخور جدًا، ويشرفني أن أنضم إلى الفريق الوطني المغربي في المستقبل القريب، إن شاء الله. شكرًا لكل المغاربة على الترحيب الحار، للطاقم التقني ولزملائي. وشكر خاص للمدرب هيرفي رونار وللرئيس فوزي لقجع لجعل هذا ممكنًا. سأرتدي قميص المنتخب بفخر وإخلاص، وسأقوم بتمثيل بلدي كأسد حقيقي. ديما مغرب. الحمد لله".

أرفق إدريسي كلامه، الناقل لافتخاره بالدفاع عن ألوان المغرب، بصورة بقميص فريقه الهولندي والرقم 11، فيما تظهر في الخلفية الراية المغربية بلونها الأحمر والنجمة الخضراء.

وكان هيرفي رونار، مدرب المنتخب المغربي، قد هنأ إدريسي على قراره اختيار اللعب للمغرب، حيث كتب على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي: "تهانيّ. أسامة إدرسي اختار الدفاع عن ألوان المغرب. مؤهلاته التقنية واحترافيته ستشكلان إضافة إلى "أسود الأطلس"".

سبق لرونار أن وجّه الدعوة، قبل أشهر إلى إدريسي الذي طالب بمهلة إضافية للتفكير قبل اتخاذ قرار نهائي، واكتفى بالمشاركة في المعسكر الإعدادي للمنتخب المغربي، في نوفمبر الماضي، والذي خاض خلاله "أسود الأطلس" لقاءين ضد الكاميرون وتونس.

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وقبل اختياره النهائي اللعب للمغرب، سبق لإدريسي، الذي ولد في 26 فبراير 1996 ببيرخن أوب زووم في هولندا، أن لعب للمنتخب الهولندي لأقل من 17 سنة، بداية من 2012، حيث خاض ثماني مقابلات، سجل خلالها هدفين، وللمنتخب الهولندي لأقل من 20 سنة، في بداية من مارس 2016، حيث خاض أربع مقابلات، سجل خلالها هدفًا، وللمنتخب الهولندي لأقل من 21 سنة، في السنة نفسها، حيث خاض 11 مقابلة، سجل خلالها ثلاثة أهداف.

وسعى الهولنديون إلى إقناع إدريسي باللعب لمنتخب بلد الإقامة، هولندا، غير أن رغبة اللاعب في اللعب لمنتخب بلد الآباء والأجداد، المغرب، كانت أقوى.

نقل عن نيكو - يان هوغما المسؤول الرياضي في الاتحاد الهولندي لكرة القدم، قوله لوسائل إعلام بلاده: "نحترم قرار أسامة إدريسي، لكن المدرب كومان جعلنا نعلم أن اللاعب لم يكن في الصورة داخل المنتخب الهولندي. ربما يرى مستقبله أكثر مع المنتخب المغربي".

ومن المتوقع أن يكون إدريسي، في حال تأهيله إداريًا، ضمن لائحة المنتخب المغربي، التي ستتم المناداة عليها في شهر مارس للمشاركة في لقاءي مالاوي والأرجنتين.

