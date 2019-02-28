انت الان تتابع مانشستر يونايتد يضرب كريستال بالاس بثلاثية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٢٨ فبراير ٢٠١٩ - ١٢:١٤ ص

عاد فريق مانشستر يونايتد للانتصارات مرة أخرى بعد أن حقق فوزًا غاليًا على نظيره كريستال بالاس، بثلاثة أهداف مقابل هدف في اللقاء الذي جمع بينهما مساء الأربعاء على استاد "سيلهرست بارك"، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليج"، بهذه النتيجة يرتفع رصيد مانشستر يونايتد إلى 55 نقطة، يحتل بهم المركز الخامس في جدول ترتيب المسابقة، بينما تجمد رصيد كريستال بالاس عند 30 نقطة في المركز الرابع عشر بالجدول.

أحرز البلجيكي روميلو لوكاكو الهدف الأول لمانشستر يونايتد في الدقيقة 33 وعزز لوكاكو تقدم فريقه بالهدف الثاني في الدقيقة 52، قبل أن يقلص جويل ورد النتيجة بعد أن أحرز هدف كريستال بالاس في الدقيقة 66 وفي الدقيقة 83 تمكن أشلي يونج من تسجيل الهدف الثالث لليونايتد ليحسم المباراة لصالح فريقه بنتيجة 3-1.وسيطر

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