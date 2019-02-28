تشيلسي يعود لطريق الانتصارات عبر بوابة توتنهام

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تحرير:علي الزيني ٢٨ فبراير ٢٠١٩ - ١٢:٠٧ ص

حقق فريق تشيلسي فوزًا ثمينًا على نظيره توتنهام هوتسبير، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب ستاد ستامفورد بريدج، ضمن مواجهات الجولة الثامنة والعشرين من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، أحرز بيدرو رودريجيز هدف التقدم للبلوز، وأضاف كيران تريبير بالخطأ في مرماه، ليشتعل الصراع على المراكز المتقدمة، بعدما رفع البلوز رصيده إلى 53 نقطة ويرتقي إلى المركز السادس، بينما تجمد رصيد توتنهام عند 60 نقطة في المركز الثالث، وجاء مانشستر يونايتد في المركز الخامس برصيد 55 نقطة، وأرسنال رابعًا برصيد 56 نقطة.

المدرب ماوريسيو ساري قرر معاقبة حارسه كيبا، بعدما رفض التغيير في نهائي كأس الرابطة الذي خسره تشيلسي من مانشستر سيتي بركلات الترجيح، واعتمد على زميله ويلي كاباييرو بحراسة المرمى. فريق توتنهام استحوذ على أغلب فترات المباراة، لكن دون فاعلية على مرمى البلوز، وانتهى الشوط الأول سلبيًا في ظل التحفظ الدفاعي

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