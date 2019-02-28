مانشستر سيتي يتخطى وست هام ويواصل مطاردة ليفربول

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تحرير:سعد الدين محمود ٢٨ فبراير ٢٠١٩ - ١٢:١٣ ص

حقق مانشستر سيتي فوزًا هامًا على ضيفه وست هام يونايتد، بهدف دون رد، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، مساء الأربعاء، على ملعب «الاتحاد» ضمن مباريات الجولة الـ28 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز. دخل السيتي بقيادة مدربه الإسباني بيب جوارديولا اللقاء بقوته الضاربة الهجومية، معتمدًا على نجمه سيرجيو أجويرو، وكيفين دي بروين، وليروي ساني ورياض محرز، ومن خلفهم ديفيد سيلفا، وجوندوجان، وفرض الفريق سيطرته على اللقاء مبكرًا لكن دفاع الفريق اللندني كان في الموعد، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

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وفي الشوط الثاني كثف السيتيزينز من هجومه، وأجرى جوارديولا تبديلًا بعد دقائق بنزول النجم رحيم ستيرلينج، بدلًا من الجزائري رياض محرز، وتمكن البديل برناردو سيلفا من الحصول على ركلة جزاء، سددها أجويرو بنجاح في الدقيقة 59، وحاول وست هام بقيادة مدربه مانويل بلجريني العودة للقاء ودفع بعدد من التبديلات لكن