شكرا لقرائتكم خبر عن تشيلسي يفوز على توتنهام بهدفين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز تشيلسي على توتنهام بهدفين نظيفين ضمن الجولة الـ 28 من الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم. أحرز الهدف الأول بيدرو رودريغيز، فيما جاء الثاني عن طريق لاعب توتنهام كيران تريبير بالخطأ في مرماه. وبهذه النتيجة توقف رصيد توتنهام عند 60 نقطة محتفظا بالمركز الثالث، فيما رفع تشيلسي رصيده إلى 53 نقطة محافظا على موقعه بالمركز السادس.

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