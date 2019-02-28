شكرا لقرائتكم خبر عن «فار» يغزو السلة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

اعتمدت إدارة اتحاد كرة السلة تطبيق تقنية الفيديو «فار IRS» من الجولة الـ17 في الدوري الممتاز، ونصف نهائي كأس هيئة الرياضة

من جهته، أوضح رئيس لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة السلة عبدالله العجلان أن تطبيق التقنية سيكون في المباريات المنقولة تلفزيونيا وفي الدقيقتين الأخيرتين من المباراة وفي بعض الحالات الاستثنائية التي يكون بها شك، التي تندرج بها قاعدة نظام الإعادة الفورية، وذلك ضمن سلطات الحكم الأول حسب نص المادة (46)، مبينا أن صاحب القرار هو الحكم الأول في المباراة بالتشاور مع المراقب الفني، ولن يسمح للمدربين أو الإداريين طلب الرجوع للقطات الفيديو، والحكم الأول هو من يقرر ذلك.

ولفت إلى أن الاتحاد الدولي لكرة السلة «فيبا» يطبق تقنية فيديو «فار» في المباريات الدولية.